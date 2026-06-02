Surya Murder Case: गांव वालों ने दफनाने के लिए जमीन देने से किया इनकार, गाजियाबाद में सुपुर्द-ए-खाक हुआ असद

आपको बता दें कि ग्रामीणों के भारी विरोध के आगे मजबूर होकर आखिरकार परिजनों को असद का शव वापस गाजियाबाद लाना पड़ा, जहां उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया।20 साल पहले पिता ने छोड़ दिया था गांवमूल रूप से बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव महुआखेड़ा का रहने वाला यह परिवार पिछले दो दशकों से गांव से दूर था। ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक, असद के पिता नवाब करीब 20 साल पहले अपना पैतृक गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में आकर बस गए थे। शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में असद के ढेर होने के बाद, पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव उसके चाचा आबिद और अन्य परिजनों को सौंप दिया था।