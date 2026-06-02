शादी के दो दिन बाद ही महिला ने की ससुराल पक्ष की शिकायत, रख दी एक अनोखी शर्त, तलाक तक पहुंचा मामला

Husband Wife Conflict: गाजियाबाद के परिवार परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। शादी के दो दिन बाद ही महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत कर दी। महिला का कहना था कि ससुराल में उस पर हर समय घूंघट करने का दबाव बनाया जा रहा है। महिला ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया। महिला ने शर्त रखते हुए साफ-साफ कहा कि अगर उसे घूंघट करना पड़ेगा तो पति को भी हर समय शेरवानी पहननी पड़ेगी। बहुत बार बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्षों के बच समझौता नहीं हो पाया है और मामला अब कोर्ट पहुंच गया है।