‘हमेशा नशे में रहता था’, बकरीद के दिन सूर्या को मारने वाले असद की पड़ोसियों ने खोली पोल

सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब उसके मकान पर भी प्रशासन की नजर पड़ गई है। सोमवार को प्रशासनिक टीम नवनीत विहार पहुंची और असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान लाउडस्पीकर और ढोल-नगाड़ों के जरिए पूरे इलाके में मुनादी कर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर जरूरी जवाब या दस्तावेज नहीं दिए गए तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि संपत्ति के कागजात अब भी असद के पिता के नाम दर्ज हैं।