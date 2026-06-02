बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद एनकाउंटर के ‘हीरो’ कौन हैं IPS धवल जायसवाल? संघर्षों के बाद हासिल की सफलता

शनिवार देर रात करीब 2 बजे वसुंधरा की ओर से बाइक पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पीछा करने के दौरान उसने कई राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। बाद में घायल आरोपी की पहचान असद के रूप में हुई। अब आपको बताते हैं असद का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के मुखिया IPS धवल जायसवाल के बारे में।