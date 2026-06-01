‘मेरा घर वापस दिला दो साहब’ गाजियाबाद में विधवा की गुहार पर DM का बड़ा एक्शन, पुलिस साथ लेकर खुद पहुंच गए मौके पर

गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर 11 में रहने वाली चंचल पिछले 30 वर्षों से अपने 28 गज के मकान में परिवार के साथ रह रही थीं। चंचल के पति का निधन हो चुका है और वह सिद्धार्थ विहार इलाके में खाने का ठेला लगाकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं। कुछ महीने पहले कर्ज के नाम पर उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया था। दर-दर भटकने और पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने के बाद 26 मई को चंचल ने जनता दर्शन में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मुलाकात की और रोते हुए कहा कि, साहब मेरा घर मुझे वापस दिला दो।