बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाला असद कपड़ों की दुकान पर करता था काम, आखिर क्यों हुआ खून करने पर उतारू

Surya Murder Case Update: गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। असद की मौत के बाद उसके परिवार से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जो चौंकाने वाली हैं। बुलंदशहर के रहने वाले असद के चाचा ने बताया कि असद उनका भतीजा कभी कपड़ों की दुकान पर काम किया करता था, लेकिन गलत दोस्तों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।