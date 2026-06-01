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गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाला असद कपड़ों की दुकान पर करता था काम, आखिर क्यों हुआ खून करने पर उतारू

Surya Murder Case Update: गाजियाबाद के सूर्या चौहान मर्डर केस का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जानिए, कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला असद कैसे जुर्म की दुनिया में आ गया और उसके परिवार ने इस पर क्या कहा।

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गाज़ियाबाद

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Pratiksha Gupta

Jun 01, 2026

Surya Chauhan, Assad, Surya Chauhan Murder Case Ghaziabad

सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद और उसके चाचा आबिद | फोटो सोर्स- patrika.com

Surya Murder Case Update: गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। असद की मौत के बाद उसके परिवार से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जो चौंकाने वाली हैं। बुलंदशहर के रहने वाले असद के चाचा ने बताया कि असद उनका भतीजा कभी कपड़ों की दुकान पर काम किया करता था, लेकिन गलत दोस्तों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।

गांव से टूट चुका था नाता, गाजियाबाद को बनाया ठिकाना

असद के सगे चाचा आबिद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि असद का पिछले कई सालों से अपने पैतृक गांव से कोई खास वास्ता नहीं रह गया था। वह गांव आता-जाता भी नहीं था। उसका अधिकांश समय गाजियाबाद में ही बीतता था, जिसके चलते परिवार के लोगों का भी उससे संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। असद के परिवार में उसकी सौतेली मां, एक बहन और एक शादीशुदा भाई है, जो अलग रहता है।

कपड़ों की दुकान पर नौकरी करता था असद

चाचा आबिद ने बताया कि परिजनों ने कुछ समय पहले असद को सुधरने का मौका देने के लिए एक कपड़ों की दुकान पर काम पर भी लगवाया था, ताकि वह अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सके। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था।

एनकाउंटर से पहले गांव पहुंची थी पुलिस

सूर्या हत्याकांड की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस टीम लगातार असद की तलाश में जुटी हुई थी। इसी सिलसिले में बीते 29 तारीख को पुलिस ने असद के पैतृक गांव में दबिश भी दी थी। उस वक्त परिजनों ने पुलिस को साफ बता दिया था कि असद लंबे समय से गांव छोड़कर गाजियाबाद में ही रह रहा है और उन्हें उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गलत संगति ने ली जान, परिजनों ने बयां किया दर्द

भतीजे की मौत की खबर मिलने के बाद चाचा आबिद फौरन पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने दुखी मन से साफ कहा कि असद की संगति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसे अपने इसी गलत रास्ते और गलत दोस्तो के साथ उठने-बैठने का खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब इंसान के कदम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उसका अंत ऐसा ही दर्दनाक और खौफनाक होता है।

इलाके में पसरा मातम, पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा तेज

इस मुठभेड़ के बाद जहां एक तरफ असद के रिश्तेदारों और पैतृक गांव के परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस अब इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है।

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Published on:

01 Jun 2026 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाला असद कपड़ों की दुकान पर करता था काम, आखिर क्यों हुआ खून करने पर उतारू

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