सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर के बाद असद के घर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने ढोल बजाकर चिपकाया अवैध कब्जे का नोटिस, देखने आ रहे लोग

Surya Murder Case Ghaziabad: गाजियाबाद स्थित खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस और योगी सरकार का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद अब प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। प्रशासन की एक टीम ने खोड़ा कॉलोनी पहुंचकर असद के घर के बाहर अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि बीते रविवार को खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की बारीकी से पूछताछ कर रही है।