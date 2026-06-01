1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर के बाद असद के घर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने ढोल बजाकर चिपकाया अवैध कब्जे का नोटिस, देखने आ रहे लोग

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। तहसीलदार ने असद के घर अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohsina Bano

Jun 01, 2026

Surya murder case, Asad encounter Ghaziabad, Bulldozer action in surya case, Ghaziabad Murder Case

एनकाउंटर के बाद अब असद के घर चलेगा बुलडोजर (फोटो- पत्रिका)

Surya Murder Case Ghaziabad: गाजियाबाद स्थित खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस और योगी सरकार का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद अब प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। प्रशासन की एक टीम ने खोड़ा कॉलोनी पहुंचकर असद के घर के बाहर अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि बीते रविवार को खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की बारीकी से पूछताछ कर रही है।

ढोल बजाकर चिपकाया नोटिस

गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में मुख्य आरोपी असद का घर है। सोमवार को प्रशासन की एक टीम तहसीलदार के नेतृत्व में असद के घर पहुंची। यहां तहसीलदार ने एसडीएम (SDM) द्वारा जारी किया गया एक नोटिस आरोपी के घर के बाहर चस्पा कर दिया है। इस दौरान प्रशासन ने बाकायदा ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर आसपास के लोगों को इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। कई लोग तो बाकायदा इस नोटिस की फोटो खींचकर भी ले जा रहे हैं। यहां तक की लोग असद के घर को भी दूर-दूर से देखने के लिए आ रहे हैं।

15 दिन का अल्टीमेटम वरना चलेगा बुलडोजर

प्रशासन ने अपने नोटिस में साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि, असद के मकान का यह निर्माण अवैध जमीन पर किया गया है। प्रशासन ने परिवार को 15 दिनों के भीतर इस नोटिस पर अपना जवाब तलब करने का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय के अंदर खुद से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

पिता पुलिस की गिरफ्त में राजनीति भी तेज

असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिता से कड़ी पूछताछ कर रही है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जहां इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं वहीं कांग्रेस सांसद मनोज कुमार और तमाम हिंदू संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को पीड़ित परिवार के हित में सच्चा न्याय बताया है।

ये भी पढ़ें

Fact Check: असद एनकाउंटर पर गरमाई सियासत, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कबूलनामे का वीडियो असद का है? जानिए पूरा सच
गाज़ियाबाद
Ghaziabad murder case,Surya murder ghaziabad, Surya murder case ghaziabad, Ghaziabad encounter news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या हत्याकांड: एनकाउंटर के बाद असद के घर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने ढोल बजाकर चिपकाया अवैध कब्जे का नोटिस, देखने आ रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के BJP विधायक

Surya Murder Case, Surya murder case update
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली खंगालने में जुटी टीम

Khoda History Sheeters Verification
गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाला असद कपड़ों की दुकान पर करता था काम, आखिर क्यों हुआ खून करने पर उतारू

Surya Chauhan, Assad, Surya Chauhan Murder Case Ghaziabad
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड : कौन है फरहान, जिसने असद को सूर्या को मारने के लिए दिया था चाकू? बोला- सारिक ने उकसाया

murder
गाज़ियाबाद

‘जब तक एनकाउंटर नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं’, पैरा एथलेटिक्स चिराग त्यागी की हत्या के मामले में नया अपडेट

Chirag Tyagi murder, para athlete murder
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.