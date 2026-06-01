सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली खंगालने में जुटी टीम

Khoda History Sheeters Verification: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद अब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर लगातार नई-नई कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब खोड़ा क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों और अपराध से जुड़े लोगों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अवैध कब्जों और नियमों के खिलाफ बने निर्माणों को भी प्रशासन के निशाने पर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान कई दिनों तक चलने वाला है।