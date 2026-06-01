‘हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है’, बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर पर भड़के BJP विधायक

आरोपी असद के एनकाउंटर पर भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोग हमारी शांति को कमजोरी न समझें। उन्होंने कहा कि वहां (खोड़ा) में तो आबादी सिर्फ 5 प्रतिशत है, तब इतनी हिम्मत हो गई और हिंदू शांत रहा। लेकिन अपराधियों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। जो जैसे समझेगा, उसे वैसे ही सबक सिखाया जाएगा। इन्होंने दिल्ली में दंगा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये अगले 50 साल तक दंगा करना भूल जाएंगे। जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है।

विधायक ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि अपराधियों का सही जगह मिलन कराने का काम पुलिस बखूबी कर रही है।