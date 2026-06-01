मुजफ्फरनगर में ‘सगे भाई’ ने किया कत्ल, फोन पर लड़के से बात करने पर था खफा, नहीं मानी तो बंद कमरे में पीटा फिर रेत दिया बहन का गला

पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर के समय घर पर अदीबा आमिर और उनकी मां मौजूद थी। अदीबा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। इसी बात को लेकर आमिर अदीबा को कमरे में समझा रहा था कि वह उस लड़के से अपना रिश्ता खत्म कर दे। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। गुस्से में आकर आमिर ने कमरा बंद कर पहले बहन को पीटा और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। जिसके बाद अदीबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।