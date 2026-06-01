1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में ‘सगे भाई’ ने किया कत्ल, फोन पर लड़के से बात करने पर था खफा, नहीं मानी तो बंद कमरे में पीटा फिर रेत दिया बहन का गला

Muzaffarnagar Honor Killing: मुजफ्फरनगर में प्रेम-प्रसंग के चलते सगे भाई ने ही अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानिए पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Mohsina Bano

Jun 01, 2026

Muzaffarnagar honor killing, Brother killed sister in UP, UP Police encounter, UP News

प्रेम-प्रसंग से नाराज भाई ने बंद कमरे में की बहन की हत्या (फोटो- पत्रिका)

Brother killed Sister In Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शाहपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में सगे भाई ने अपनी 20 वर्षीय बहन की गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। हत्या की वजह बहन का प्रेम-प्रसंग बताया जा रहा है। बंद कमरे में खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है।

प्रेम प्रसंग और बदनामी बनी वजह

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बताया कि 25 वर्षीय आरोपी आमिर अपनी 20 वर्षीय बहन अदीबा के प्रेम- प्रसंग से सख्त नाराज था। अदीबा का गांव के ही एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था और वह अक्सर मोबाइल फोन पर उससे बात करती थी। उसके बड़ा भाई आमिर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। आमिर कपड़े बेचने का काम करता है। उसका कहना था कि इस रिश्ते से समाज में परिवार की बहुत बदनामी हो रही है।

कमरा बंद कर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर के समय घर पर अदीबा आमिर और उनकी मां मौजूद थी। अदीबा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। इसी बात को लेकर आमिर अदीबा को कमरे में समझा रहा था कि वह उस लड़के से अपना रिश्ता खत्म कर दे। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। गुस्से में आकर आमिर ने कमरा बंद कर पहले बहन को पीटा और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। जिसके बाद अदीबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मां के सामने तोड़ा दम

बेटी को खून से लथपथ देखकर मां की चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए लेकिन तब तक कातिल भाई वहां से भाग चुका था। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महादिक और सीओ बुढ़ाना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या के बाद से ही आरोपी आमिर फरार था।

एनकाउंटर के बाद कातिल गिरफ्तार

एसएसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं। भागने की फिराक में लगे आमिर का पुलिस से आमना-सामना हो गया। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में आमिर के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है।

इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Surya Murder: बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर के बाद 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर कहा- प्लान बनाकर मर्डर किया
गाज़ियाबाद
Surya Chauhan Murder Case Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुजफ्फरनगर में ‘सगे भाई’ ने किया कत्ल, फोन पर लड़के से बात करने पर था खफा, नहीं मानी तो बंद कमरे में पीटा फिर रेत दिया बहन का गला

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी में हुई मुलाकात, साथ रहने की जिद पर अड़ी दो युवतियां, SSP दफ्तर से लेकर थाने तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Muzaffarnagar news,Khatauli police station, up news
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में दामाद ने सास, चाची सास और सरहज को मारी गोली, करोड़पति ने बेटे की बर्थडे पार्टी में की अंधाधुंध फायरिंग

Muzaffarnagar firing, birthday party shootout, Anant Mittal
मुजफ्फरनगर

तेज धमाके के साथ बम की तरह फटी कार: देवर-भाभी की मौत, एक की हालत गंभीर, आवाज सुनकर सहम गए लोग

Muzaffarnagar road accident
मुजफ्फरनगर

सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक हत्याकांड: सीबीआई ने यूपी से प्रमुख आरोपी को दबोचा

गिरफ्तारी की प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका
मुजफ्फरनगर

नगरपालिका के कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता के घर के बाहर फेंका 50 क्विंटल कचरा

मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.