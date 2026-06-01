ये लोग खोड़ा में बसाए नहीं गए…खुद आए; इनकी जांच होनी चाहिए, असद के एनकाउंटर के बाद बोले संगीत सोम

संगीत सोम ने कहा, ये जिहादी खोड़ा में बसाए नहीं गए… खुद आए; इनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की जिहादी मानसिकता के साथ यह हत्या की गई, उसी मानसिकता को पुलिस ने जड़ से कुचल दिया है। गाजियाबाद पुलिस को बधाई देते हुए सोम ने कहा, “ऐसी सोच रखने वाले तत्वों को इसी तरह खत्म किया जाना चाहिए। अगर देश में यह मानसिकता बढ़ती रही तो भारत को पाकिस्तान या लेबनान बनने में देर नहीं लगेगी।”