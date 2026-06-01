ये लोग खोड़ा में बसाए नहीं गए…खुद आए; इनकी जांच होनी चाहिए, असद के एनकाउंटर के बाद बोले संगीत सोम

संगीत सोम ने कहा इन जिहादियों पर कार्रवाई जरूरी, सबकी जांच होगी, PC- Patrika
गाजियाबाद : गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन 17 वर्षीय सूर्या चौहान की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भाजपा नेता संगीत सोम ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी जिहादी मानसिकता को जड़ से कुचलना जरूरी है।
संगीत सोम ने कहा, ये जिहादी खोड़ा में बसाए नहीं गए… खुद आए; इनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की जिहादी मानसिकता के साथ यह हत्या की गई, उसी मानसिकता को पुलिस ने जड़ से कुचल दिया है। गाजियाबाद पुलिस को बधाई देते हुए सोम ने कहा, “ऐसी सोच रखने वाले तत्वों को इसी तरह खत्म किया जाना चाहिए। अगर देश में यह मानसिकता बढ़ती रही तो भारत को पाकिस्तान या लेबनान बनने में देर नहीं लगेगी।”
28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन सूर्या चौहान (17) की किसी छोटी सी बात पर विवाद के बाद असद और उसके साथियों ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। सूर्या की मौत अस्पताल में हुई। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी असद की तलाश शुरू की। असद पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से मारा गया। पुलिस के अनुसार, असद ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई।
संगीत सोम ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश गाजियाबाद पुलिस के साथ खड़ा है। उन्होंने इस घटना को जिहादी मानसिकता की उपज बताया और कहा कि कुर्बानी के नाम पर हत्याएं करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए।
सोम ने आगे मांग की कि खोड़ा समेत ऐसे इलाकों में आए लोगों की पड़ताल और जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सूर्या चौहान के परिवार ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत किया है। सूर्या की मां सरोज देवी ने न्याय मिलने पर संतोष जताया, हालांकि उन्होंने पूरे षड्यंत्र की जांच की मांग भी की है।
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