सूर्या हत्याकांड: असद का दफनाया गया शव; अब 500 से ज्यादा अपराधी पुलिस रडार पर! CM योगी बोले- ये कैसी दोस्ती?

Surya Murder and Assad Encounter Case Update In Ghaziabad: बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्या प्रताप की हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने खोड़ा समेत पूरे देहात क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। तीन दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान 17,174 अपराधियों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें खोड़ा क्षेत्र के 600 अपराधी और 14 हिस्ट्रीशीटर पुलिस के विशेष रडार पर हैं। प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना है।