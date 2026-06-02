कौन है सूर्या हत्याकांड का आरोपी आतिफ, जिसने बकरीद पर सूर्या को मारने में असद का दिया था साथ? जांच में हुआ खुलासा

Surya Murder Accused Atif: बकरीद के दिन गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड की जांच अभी जारी है। पुलिस इस मामले की गहनता से और हर पहलू पर नजर रखते हुए जांच-पड़ताल कर रही है। इस दौरान मामले में लगातार खुलासे हो रहे है। आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। मामले में गिरफ्तार हुए असद के एक दोस्त फरहान ने बताया कि इस केस में उसके पिता की भी भूमिका थी जिसके बाद असद को पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच मामले में गिरफ्तार हुए असद के दोस्त आतिफ की पहचान को लेकर भी खुलासे हुए हैं।