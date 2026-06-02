कौन है सूर्या हत्याकांड का आरोपी आतिफ, जिसने बकरीद पर सूर्या को मारने में असद का दिया था साथ? जांच में हुआ खुलासा

सूर्या हत्याकांड का आरोपी आतिफ को लेकर जांच में हुए खुलासे
Surya Murder Accused Atif: बकरीद के दिन गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड की जांच अभी जारी है। पुलिस इस मामले की गहनता से और हर पहलू पर नजर रखते हुए जांच-पड़ताल कर रही है। इस दौरान मामले में लगातार खुलासे हो रहे है। आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। मामले में गिरफ्तार हुए असद के एक दोस्त फरहान ने बताया कि इस केस में उसके पिता की भी भूमिका थी जिसके बाद असद को पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच मामले में गिरफ्तार हुए असद के दोस्त आतिफ की पहचान को लेकर भी खुलासे हुए हैं।
पुलिस जांच के अनसार, आतिफ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला बुजकसावान का रहने वाला है। उसके तीन भाई और एक बदन है और वह तीसरे नंबर का बेटा है। बताया जा रहा है कि वह करीब डेढ़ साल से अपने घर नहीं आया था। लेकिन हत्या करने के बाद वह अपने घर छिपने आया था। गाजियाबाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उसका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है।
इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि मु्ख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। इस केस में असद के पिता नवाब जेल में हैं क्योंकि उन्होंने वारदात के समय असद को आज इसकी कहानी खत्म करते हैं... कहते हुए उकसाया था। वहीं असद का दोस्त फरहान जिसने उस समय असद को चाकू पकड़ाया था। वहीं आतिफ, शेर अली और ताज उर्फ बाबू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है।
नोट- यह खबर अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग