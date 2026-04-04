किडनी बेचकर खड़ा किया 100 करोड़ का साम्राज्य, 40 लाख में होती थी ट्रांसप्लांट की डील, गाजियाबाद का रोहित निकला सरगना

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, डॉ. रोहित एनेस्थीसिया विशेषज्ञ है और ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोश करने का काम करता था, जबकि ओटी मैनेजर मुदस्सर अली सिद्दीकी किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता था। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉ. रोहित का गाजियाबाद और नोएडा के मेडिकल क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। वहीं, पुलिस को गैंग के सदस्यों के बीच हुई कुछ बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली हैं, जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार से डॉ. रोहित अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई कर चुका है।