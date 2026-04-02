सलीम वास्तिक भी रह गए दंग, बोले- उम्मीद से तेज मिला इंसाफ, शुक्रिया यूपी सरकार!

सलीम वास्तिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 'मेरे पास इस न्याय को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। जिस मजबूती और ईमानदारी से इंसाफ किया गया है, वह वाकई मिसाल है। प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सच का साथ दिया है। जो लोग समाज में ऐसी दरिंदगी फैलाते हैं, उन्हें सजा मिलना ही चाहिए। मैंने आरोपी के पिता का बयान भी सुना, जिसमें वे कह रहे थे कि उनके बेटों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मुझे मारना सही था? अगर आरोपी के पिता को अपनों का दुख है, तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि उनके बेटों ने मुझ पर हमला करके गलत किया था? एक तरफा सहानुभूति रखना सरासर गलत है।