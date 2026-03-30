‘मेरी दोस्त से बात क्यों की?’ गुस्साए छात्र ने अपने ही दोस्त को मारा चाकू… अस्पताल में भर्ती

Delhi Crime: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में स्थित गोकुलपुरी इलाके में शनिवार की रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। महज एक लड़की से बातचीत करने की रंजिश में, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र और उसके दोस्त को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। सरेराह हुई इस चाकूबाजी की वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। हमलावरों ने पूरी योजना के साथ छात्र को जाल में फंसाया और फिर उस पर जानलेवा हमला बोल दिया।
जानकारी के अनुसार, घायल 17 वर्षीय छात्र गंगा विहार इलाके का रहने वाला है। शनिवार की रात करीब 9 बजे, उसके पास एक परिचित युवक का फोन आया, जिसने उसे किसी जरूरी काम के बहाने गंगा विहार की पाइपलाइन के पास बुलाया। छात्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी जान लेने की साजिश रची जा चुकी है। वह अपने एक दोस्त के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पहले से ही तीन युवक घात लगाए बैठे थे।
मौके पर पहुंचते ही आरोपितों ने पीड़ित से पूछा कि वह उनकी दोस्त से बात क्यों करता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज में बदल गई। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित को घेर लिया और एक बड़े चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
हमले के दौरान पीड़ित का दोस्त बीच-बचाव करने आया तो आरोपितों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गया। वारदात के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना राहगीर ने पीसीआर को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। फिलहाल, गोकुलपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग