दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, नोएडा में धूल भरी हवाएं और फरीदाबाद में हल्की बारिश

Delhi NCR Weather: अमूमन मार्च का महीना खत्म होते-होते उत्तर भारत में सूरज की तपिश पसीने छुड़ाने लगती है, लेकिन साल 2026 का मार्च अपने साथ एक अलग ही मिजाज लेकर आया है। जहां एक ओर देश के अन्य हिस्सों में गर्मी दस्तक दे चुकी है, वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अभी भी सुबह-शाम की हल्की ठंडक और खुशनुमा हवाएं बनी हुई हैं। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है, जिससे मार्च के अंत में भी 'जेठ की दुपहरी' की जगह 'सावन की फुहारों' जैसा अहसास हो रहा है।