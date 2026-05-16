16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

150 अश्लील वीडियो, 11 सिम और खौफनाक वीडियो कॉल’, स्क्रीन पर गंदी हरकत कर फंसाता था गैंग

Delhi Cyber Police: दिल्ली की शाहदरा जिला साइबर पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए से लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान के डीग से एक शिक्षित आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके फोन से 150 से अधिक अश्लील वीडियो मिले हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 16, 2026

Delhi Cyber Police

PHOTO AI

Dating App Scam India: डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों के बीच दिल्ली पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर लोगों का अश्लील वीडियो बनाकर मोटी रकम वसूलने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के डीग भरतपुर क्षेत्र से अरमान नाम के 23 वर्षीय युवक को दबोचा है। आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड व अन्य सामान बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल निर्दोष लोगों को ठगने के लिए करता था।

डेटिंग ऐप से दोस्ती और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का शिकार बने एक पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि सोशल मीडिया पर लड़की बनकर आरोपियों ने पहले उससे संपर्क किया और फिर वीडियो कॉल के दौरान धोखे से उसका एक आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से लगभग एक लाख रुपये वसूल लिए गए। जब आरोपियों का लालच और बढ़ा, तब पीड़ित ने कानून का दरवाजा खटखटाया।

छापेमारी और आरोपी की गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR और बैंक खातों की कड़ियों को जोड़ते हुए राजस्थान के डीग जिले के लडामका गांव में छापेमारी की। वहां से मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपी के फोन से 150 अश्लील वीडियो, 2 मोबाइल फोन और 11 सक्रिय सिम कार्ड मिले हैं, जिससे साफ होता है कि यह नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था।

बीकॉम पास युवा कैसे बना साइबर ठग?

पूछताछ में आरोपी अरमान ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वह बीकॉम डिग्री पास है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण उसने जल्द पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया। उसने बताया कि उसके इलाके के कई अन्य युवक भी इसी तरह के साइबर अपराधों में शामिल हैं। वे इंस्टाग्राम पर अमीर और सीधे-साधे लोगों की प्रोफाइल देखकर उन्हें टारगेट करते थे। नकली महिला प्रोफाइल के जरिए उनसे व्हाट्सएप नंबर लिया जाता था और फिर प्री-रिकॉर्डेड अश्लील वीडियो चलाकर पीड़ितों को जाल में फंसाया जाता था।

ये भी पढ़ें

Delhi rape Case: बिहार की गाड़ी और यूपी के दरिंदे, जिस बस में हुआ गैंगरेप उस पर 80 चालान बाकी
नई दिल्ली
Delhi Bus Gangrape Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

16 May 2026 06:53 pm

Published on:

16 May 2026 06:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 150 अश्लील वीडियो, 11 सिम और खौफनाक वीडियो कॉल’, स्क्रीन पर गंदी हरकत कर फंसाता था गैंग

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘या तो फोन बंद करो, नहीं तो सुरक्षाकर्मी बंदूक निकाल लेंगे’, दिल्ली में पत्रकार पर बुरी तरह भड़के रूसी विदेश मंत्री

Russian Foreign Minister gun warning
नई दिल्ली

VIDEO: दिल्ली मेट्रो की लिफ्ट में लड़कियों के सामने बुजुर्ग ने की पेशाब, टोकने पर बोला- ‘जो करना है कर लो’

Delhi Metro Viral Video
नई दिल्ली

NEET UG Paper leak: अब पुणे की बॉटनी टीचर दिल्ली से गिरफ्तार, NTA एक्सपर्ट बनकर लीक किए थे बायोलॉजी के सवाल

Manisha Mandhare Arrested
नई दिल्ली

दिल्ली तक पहुंचे शुभेन्दु अधिकारी के PA के मर्डर की जांच के के तार, CBI की देर रात बड़ी छापेमारी

Suvendu Adhikari PA Murder Case:
नई दिल्ली

20 से 25 राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, हरियाणा में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक को किया छलनी

Jhajjar murder news
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.