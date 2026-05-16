150 अश्लील वीडियो, 11 सिम और खौफनाक वीडियो कॉल’, स्क्रीन पर गंदी हरकत कर फंसाता था गैंग

Dating App Scam India: डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों के बीच दिल्ली पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर लोगों का अश्लील वीडियो बनाकर मोटी रकम वसूलने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के डीग भरतपुर क्षेत्र से अरमान नाम के 23 वर्षीय युवक को दबोचा है। आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड व अन्य सामान बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल निर्दोष लोगों को ठगने के लिए करता था।