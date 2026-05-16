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20 से 25 राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, हरियाणा में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक को किया छलनी

Jhajjar murder news: हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाना गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां घर के बाहर फोन पर बात कर रहे हितेश उर्फ गुल्लू नाम के युवक की बोलेरो सवार हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

May 16, 2026

Jhajjar murder news

PATRIKA PHOTO

Jhajjar murder news: हरियाणा के झज्जर जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। सुबाना गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को सरेआम गोलियों से भून डाला। मृतक की पहचान हितेश उर्फ गुल्लू के रूप में की गई है। इस वारदात के बाद से पूरे गांव और आसपास के इलाकों में भारी तनाव और डर का माहौल मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

फोन पर बात कर रहा था हितेश

चश्मदीदों और ग्रामीणों के मुताबिक, यह वारदात उस समय हुई जब हितेश अपने घर के ठीक बाहर खड़ा होकर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसी वक्त वहां अचानक एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही उसमें से 3 से 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश नीचे उतरे। इससे पहले कि हितेश कुछ समझ पाता या अपनी जान बचाने के लिए भागता, बदमाशों ने उस पर बेहद करीब से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

मौके पर ही तोड़ा दम

हमलावरों ने हितेश को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और उस पर करीब 20 से 25 राउंड गोलियां बरसाईं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। कई गोलियां शरीर के आर-पार होने की वजह से हितेश लहुलूहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे हवा में हथियार लहराते हुए उसी बोलेरो गाड़ी से तेजी से फरार हो गए।

पुरानी रंजिश के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

घटना को गंभीरता से देखते हुए हरियाणा पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को सील कर दिया है और घटनास्थल से गोलियों के दर्जनों खाली खोखे बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्याकांड को आपसी दुश्मनी या पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए गांव और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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Published on:

16 May 2026 01:13 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 20 से 25 राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, हरियाणा में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक को किया छलनी

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