20 से 25 राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, हरियाणा में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक को किया छलनी

घटना को गंभीरता से देखते हुए हरियाणा पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को सील कर दिया है और घटनास्थल से गोलियों के दर्जनों खाली खोखे बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्याकांड को आपसी दुश्मनी या पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए गांव और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।