कोर्ट से जमानत मिलते ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ED और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

यह मामला फरवरी 2008 में हुए एक जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने हरियाणा के शिकोहपुर में करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। बाद में यही जमीन साल 2012 में रियल एस्टेट कंपनी DLF को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई। ED का आरोप है कि इस जमीन से जुड़े कागजी काम और डेवलपमेंट की मंजूरी बहुत तेजी से दी गई, जिसकी वजह से जमीन की कीमत काफी बढ़ गई। एजेंसी का कहना है कि यह पूरा सौदा कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए पैसे को छिपाने और इस्तेमाल करने की योजना का हिस्सा था।