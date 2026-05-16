‘या तो फोन बंद करो, नहीं तो सुरक्षाकर्मी बंदूक निकाल लेंगे’, दिल्ली में पत्रकार पर बुरी तरह भड़के रूसी विदेश मंत्री

BRICS Summit New Delhi: भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फोन पर बात कर रहे एक पत्रकार को सख्त लहजे में टोक दिया। लावरोव ने सुरक्षाकर्मियों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर रुकावट बंद नहीं हुई, तो वे 'बंदूक निकाल लेंगे'। इस तीखी नोकझोंक के बाद कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा पसर गया।