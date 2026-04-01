दूसरे समुदाय में शादी की सजा मौत, गाजियाबाद में प्रोफेसर दामाद की हत्या

भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस को नितिन भनेड़ा गांव की पुलिया के पास बेसुध मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने लोनी भोपुरा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। लोगों ने मांग की कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और मामले में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप और पुलिस के आश्वासन के बाद करीब आधे घंटे बाद जाम खुला।