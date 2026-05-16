गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात: सो रही पत्नी पर बुजुर्ग पति ने कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार, खुद पहुंचा चौकी

उर्मिला की जान लेने के बाद हरपाल सीधे रावली पुलिस चौकी की तरफ निकल गया। खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ बुजुर्ग को अचानक सामने देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। हरपाल ने चौकी में चिल्लाकर कहा कि वह अपनी पत्नी को मार कर आया है और उसे जेल भेज दिया जाए। आनन-फानन में पुलिस टीम बुजुर्ग को हिरासत में लेकर मौके पर दौड़ी और लहूलुहान उर्मिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की कानूनी जांच में जुट गई है।