स्कूल के लिए घर से निकली थी महिला, सड़क किनारे दोस्त का इंतजार करने के लिए रुकी, ट्रैक्टर-ट्रॉली के कुचलने पर मौके पर मौत

वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में भी तेज रफ्तार बाइक का कहर देखने को मिला। नारायण होम में रहने वाले चंदन सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी मोहिनी बाजार से घर लौट रही थीं। तभी राजेंद्रनगर सेक्टर-3 में शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी महिला से भी जा टकराई। हादसे में मोहिनी के दोनों हाथ टूट गए और सिर में भी गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।