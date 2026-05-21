21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

स्कूल के लिए घर से निकली थी महिला, सड़क किनारे दोस्त का इंतजार करने के लिए रुकी, ट्रैक्टर-ट्रॉली के कुचलने पर मौके पर मौत

Teacher Accident News: गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूल जा रही महिला शिक्षिका को कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshita Saini

May 21, 2026

Teacher Accident News

प्रतीकात्मक तस्वीर

Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बंथला चिरोड़ी रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक महिला को तेज रफ्तार ईंटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह वहां पर अपनी महिला साथी का इंतजार कर रही थी और उसकी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार में आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और महिला की वहीं मौत हो गई।

मौके पर ही गई जान

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली ईंटों से भरी हुई थी और वह तेज स्पीड में आ रही थी। टक्कर लगते ही चेताली बनर्जी सड़क पर गिर गईं और ट्रैक्टर का पहिया उनके सिर के ऊपर से निकल गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी।

पति ने बयां किया अपना दर्द

मृतका की पहचान 55 साल की चेताली बनर्जी के रूप में हुई है। वह टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहती थीं। वह बंथला चिरोड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। उनके पति देवाशीष बनर्जी नोएडा में प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार में उनके दो बेटे ओरित्रो और स्नेहआशीष हैं, जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पति के अनुसार चेताली रोज की तरह बुधवार सुबह करीब सात बजे स्कूटी से स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं। हादसे की खबर मिलने के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया।

पुलिस की कार्रवाई

मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर चालक मोहित उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। वह बेहटा हाजीपुर का रहने वाला है। वहीं हादसे में इस्तेमाल हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हादसे के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला।

ऐसा ही एक और मामला

वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में भी तेज रफ्तार बाइक का कहर देखने को मिला। नारायण होम में रहने वाले चंदन सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी मोहिनी बाजार से घर लौट रही थीं। तभी राजेंद्रनगर सेक्टर-3 में शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी महिला से भी जा टकराई। हादसे में मोहिनी के दोनों हाथ टूट गए और सिर में भी गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

नाबालिग तीरंदाज से दरिंदगी: नेशनल आर्चरी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल की जेल, सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
सोनीपत
Sonipat Fast Track Court Verdict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 May 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / स्कूल के लिए घर से निकली थी महिला, सड़क किनारे दोस्त का इंतजार करने के लिए रुकी, ट्रैक्टर-ट्रॉली के कुचलने पर मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर

केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फोटो सोर्स- पत्रिका
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में रेप के आरोपी को जमानत मिलने पर निकाला रोड शो, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

Ghaziabad Rape Accused Roadshow
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात: सो रही पत्नी पर बुजुर्ग पति ने कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार, खुद पहुंचा चौकी

Murder Case
गाज़ियाबाद

Harish Rana Euthanasia: पैरेंट्स ने दान किए हरीश राणा के अंग, इसी साल मार्च में दी गई थी इच्छामृत्यु

Harish Rana Ichchamrityu
गाज़ियाबाद

जाते-जाते दूसरों में जान फूंक गए हरीश राणा, 13 साल बाद मिली थी मशीनों से मुक्ति, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

harish rana case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.