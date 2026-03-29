29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

अस्थियों को नोचते कुत्तों का वीडियो वायरल, हिंडन श्मशान घाट में शर्मनाक मंजर…नगर आयुक्त से कार्रवाई की मांग

Ghaziabad : गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंडन श्मशान घाट का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आवारा कुत्ते अस्थियों और अधजले अवशेषों को नोचते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में आक्रोश बढ़ा है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Imran Ansari

Mar 29, 2026

Video dogs gnawing ashes Ghaziabad crematorium goes viral

अस्थियां खाते कुत्ते - सोर्स- सोशल मीडिया

Ghaziabad : साहिबाबाद के हिंडन तट स्थित श्मशान घाट से एक ऐसी हृदयविदारक तस्वीर सामने आई है, जिसने मानवता और आस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। पिछले चार दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक विचलित करने वाले वीडियो ने न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, पत्रिका इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो मृतकों की गरिमा को भी दांव पर लगा दिया है। इस वायरल वीडियो में बेसहारा और आवारा कुत्ते श्मशान घाट के भीतर जलती चिताओं की अस्थियों और अधजले मानव अवशेषों को अपना निवाला बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय निवासी सुनील वैद ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि श्मशान घाट जैसे पवित्र स्थान पर मृतकों के प्रति यह स्थिति घोर असम्मानजनक है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि परिसर के चारों ओर ऊंची दीवार या मजबूत फेंसिंग की जाए ताकि आवारा पशुओं की एंट्री रोकी जा सके, मर्यादा बनाए रखने के लिए 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए और अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों के सम्मानजनक एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान

क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाया गया है। खासकर श्मशान घाट जैसे संवेदनशील स्थान पर इन पशुओं की आवाजाही से लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों बढ़ रहे हैं। निवासियों ने मांग की है कि नगर निगम इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए कुत्तों की नसबंदी के लिए विशेष अभियान चलाए, ताकि उनकी संख्या नियंत्रित की जा सके। इसके साथ ही इन आवारा पशुओं के लिए अलग से शेल्टर होम या सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाए, जिससे वे रिहायशी इलाकों और श्मशान घाट जैसे पवित्र स्थलों में प्रवेश न कर सकें। लोगों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है।

धार्मिक भावनाओं और पवित्रता का सवाल

गाजियाबाद के हिंडन नदी का यह श्मशान घाट क्षेत्र का प्रमुख अंतिम संस्कार स्थल है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों और अवशेषों की पवित्रता का विशेष महत्व है। सुनील वैद ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, तो लोगों का रोष बढ़ सकता है। प्रशासन से मांग की गई है कि श्मशान घाट की गरिमा बहाल करने के लिए नियमित सफाई और निगरानी सुनिश्चित की जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / अस्थियों को नोचते कुत्तों का वीडियो वायरल, हिंडन श्मशान घाट में शर्मनाक मंजर…नगर आयुक्त से कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हरीश राणा के परिवार को सीएम योगी ने दी 10 लाख की आर्थिक मदद, अस्थियां लेकर हरिद्वार जाएंगे पिता

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर से बिजली कटौती का झटका, 17,700 से अधिक घरों की बिजली अचानक बंद

ghaziabad smart meter power cut
गाज़ियाबाद

वैशाली में सिलेंडर लीक से भीषण आग, 5 लोग झुलसे, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल

गाज़ियाबाद

इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा के मां-बाप ने दान किए बेटे के अंग, 6 लोगों को मिलेगा नया जीवन

Harish Rana case
गाज़ियाबाद

Harish Rana Family : सच में लक्ष्मण है हरीश राणा का भाई, संघर्ष की कहानी पढ़कर कहोगे- “भाई हो तो ऐसा”

Harish Rana latest news, हरीश राणा इच्छामृत्यु केस, Harish Rana Family, Harish Rana younger brother, ashish rana,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.