गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर से बिजली कटौती का झटका, 17,700 से अधिक घरों की बिजली अचानक बंद

स्मार्ट मीटर व्यवस्था की लगातार चुनौतियों और उपभोक्ताओं की नाराजगी को देखते हुए निगम ने भविष्य में सुधार की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले समय में बैलेंस अलर्ट मैसेज को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा बढ़ाई जाएगी। साथ ही, आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप को और तेज़ और सरल बनाने की योजना है। इन सुधारों का मकसद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना और बिजली कटौती से होने वाली असुविधा को कम करना है।