मौत के बाद भी अधूरी रह गई हरीश राणा की अंतिम इच्छा, मां-बाप से किया था यह वादा

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 13 साल पहले जब हरीश राणा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चंडीगढ़ जा रहे थे, उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मां, अगली बार जब घर आऊंगा तो तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा पर ले जाऊंगा। उस समय हरीश अपने माता-पिता को सुनहरे सपनों से भर रहे थे। वे उन्हें बेहतर भविष्य का वादा कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। चंडीगढ़ जाते समय हुए एक गंभीर हादसे में हरीश गंभीर रूप से घायल हो गए और वे कोमा में चले गए। उसके बाद से वे 13 साल तक बेड पर ही पड़े रहे।