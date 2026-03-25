25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

मौत के बाद भी अधूरी रह गई हरीश राणा की अंतिम इच्छा, मां-बाप से किया था यह वादा

हरीश राणा का 13 साल कोमा में रहने के बाद एम्स दिल्ली में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद पैसिव यूथेनेशिया प्रक्रिया शुरू हुई थी।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Anuj Singh

Mar 25, 2026

Harish Rana AIIMS Death

Harish Rana Death News Update: दिल्ली के AIIMS में 13 साल से वेंटिलेटर पर जीवन बिता रहे हरीश राणा की मंगलवार को मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक फैसले के बाद उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे-धीरे हटा दिया गया। आखिरकार हरीश इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। लेकिन उनकी एक छोटी सी इच्छा आज भी अधूरी रह गई है, जो उनके माता-पिता के सीने में गहरा जख्म बनकर चुभ रही है।

इंजीनियरिंग की राह पर जाते समय किया था वादा

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 13 साल पहले जब हरीश राणा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चंडीगढ़ जा रहे थे, उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मां, अगली बार जब घर आऊंगा तो तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा पर ले जाऊंगा। उस समय हरीश अपने माता-पिता को सुनहरे सपनों से भर रहे थे। वे उन्हें बेहतर भविष्य का वादा कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। चंडीगढ़ जाते समय हुए एक गंभीर हादसे में हरीश गंभीर रूप से घायल हो गए और वे कोमा में चले गए। उसके बाद से वे 13 साल तक बेड पर ही पड़े रहे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई विदाई की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी। इसके बाद एम्स डॉक्टर्स ने हरीश के वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब को धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया। परिवार भी इस फैसले से सहमत था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा और ज्यादा दर्द सहता रहे। मंगलवार को हरीश राणा ने आखिरी सांस ली। अस्पताल के बाहर उनके पिता मजबूती से खड़े दिख रहे थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए थे। वे अपने रिश्तेदारों से बार-बार कह रहे थे कि बेटे ने मां से बद्रीनाथ ले जाने का वादा किया था। आज वो चला गया, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया।

मां की बुदबुदाहट और पिता का दर्द

एम्स के फर्श पर बैठी हरीश की मां बार-बार यही बुदबुदा रहीं थी कि बेटा, मुझे बद्रीनाथ नहीं जाना। बस तू बिना दर्द के इस दुनिया से चला जा। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वे बेटे की उस छोटी सी बात को आज भी दोहरा रही हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकी। पिता खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहें थे, लेकिन जब भी वे बेटे की आखिरी इच्छा के बारे में बात करते हैं, उनकी आवाज भर्रा जाती है। वे कहते हैं कि हरीश हमेशा परिवार का सहारा बनना चाहता था। लेकिन हादसे ने सब कुछ छीन लिया।

ग्रीन पार्क श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार

हरीश राणा का परिवार अब अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है। बुधवार सुबह 9 बजे ग्रीन पार्क शवदाह गृह में श्रद्धांजलि देने के बाद परिवार ने हरीश राणा का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के समय पिता भावुक नजर आए, उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि आज कोई नहीं रोएगा। उन्होंने कहा कि बेटा शांति से जाए यही प्रार्थना करता हूं।

ये भी पढ़ें

अधूरी रह गई हरीश राणा को लेकर मां-बाप की आखिरी इच्छा, डॉक्टरों की सलाह पर लेना पड़ा यह फैसला
गाज़ियाबाद
डॉक्टरों की सलाह ने बदल दी हरीश राणा की अंतिम यात्रा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / मौत के बाद भी अधूरी रह गई हरीश राणा की अंतिम इच्छा, मां-बाप से किया था यह वादा

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Harish Rana Family : सच में लक्ष्मण है हरीश राणा का भाई, संघर्ष की कहानी पढ़कर कहोगे- “भाई हो तो ऐसा”

Harish Rana latest news, हरीश राणा इच्छामृत्यु केस, Harish Rana Family, Harish Rana younger brother, ashish rana,
लाइफस्टाइल

अधूरी रह गई हरीश राणा को लेकर मां-बाप की आखिरी इच्छा, डॉक्टरों की सलाह पर लेना पड़ा यह फैसला

डॉक्टरों की सलाह ने बदल दी हरीश राणा की अंतिम यात्रा
गाज़ियाबाद

दिल्ली के इस श्मशान घाट में होगा हरीश राणा का अंतिम संस्कार, सोसायटी के वॉट्सऐप ग्रुप में मिली जानकारी

Harish Rana Biopic Passive Euthanasia
गाज़ियाबाद

13 साल बेड पर रहे हरीश राणा और 10 दिन का ‘पैसिव यूथेनेशिया’, एम्स में खत्म हुआ संघर्षों का सफर

गाज़ियाबाद

हरीश राणा ने ली अंतिम सांस, 13 साल से कोमा में थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इच्छामृत्यु का पहला मामला

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.