Harish Rana Family : सच में लक्ष्मण है हरीश राणा का भाई, संघर्ष की कहानी पढ़कर कहोगे- “भाई हो तो ऐसा”

Harish Rana Family :"हरीश राणा इच्छामृत्यु केस" के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। जिसके बचने की दुआ हर कोई करता रहा लेकिन, दवा और दुआ कुछ काम ना आए। पिता ने अपना जीवन, घर, कमाई सबकुछ झोंक दिया और छोटा भाई भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया ताकि बड़ा भाई फिर से लौट आए। पर, होनी को जो मंजूर था वही हुआ। आज हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया।