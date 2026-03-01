वैशाली में सिलेंडर लीक से भीषण आग, 5 लोग झुलसे, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जांच में पता चला कि प्लॉट नंबर 390, ब्रह्मपुत्र लेन स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदारों के कमरे में एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। कमरे में गैस फैल चुकी थी, इसी दौरान जैसे ही किसी ने माचिस जलाई, गैस ने तुरंत आग पकड़ ली और एक बड़ा आग का गुबार बन गया। इससे पूरे कमरे में अफरा-तफरी मच गई।