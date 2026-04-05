Raghav Chadha: विवादों के बीच अपने पोस्ट क्यों डिलीट करने लगे राघव चड्ढा? सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर किया बड़ा दावा

सौरभ भारद्वाज ने शनिवार देर रात ‘X’ पर कई स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन पूरी तरह बदल दी गई है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ‘BJP’ और ‘Modi’ जैसे कीवर्ड्स से पूरे अकाउंट को खंगाला, लेकिन पुरानी कोई भी आलोचनात्मक पोस्ट अब दिखाई नहीं दे रही है। भारद्वाज के अनुसार, चड्ढा की टाइमलाइन पर अब पीएम मोदी से जुड़े सिर्फ दो पोस्ट बचे हैं और दोनों ही उनकी प्रशंसा में हैं। उन्होंने इस कदम को ‘सर्जिकल इरेजर’ बताते हुए कहा कि यह सामान्य क्लीनअप नहीं, बल्कि पुरानी छवि मिटाकर एक नई और पॉलिश्ड छवि पेश करने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।