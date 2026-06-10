फरार होटल मैनेजर को पुलिस ने दबोचा, होटल मालिक और मैनेजर मिश्रा का कराया आमना-सामना

पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने मिश्रा से पूछताछ की, तो उसने बताया कि होटल मालिक लवकेश बजाज के कहने पर उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के लिए अपने पर्सनल कागजात दिए थे। लेकिन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का सारा काम खुद मालिक ने ही किया था। अब इस खुलासे के बाद जांच टीमें इस बात की छानबीन कर रही हैं कि जब बिल्डिंग और होटल के असली मालिक लवकेश बजाज थे, तो एक कर्मचारी के नाम पर लाइसेंस कैसे मिल गया? पुलिस को शक है कि लाइसेंस देने के इस खेल में जरूर कोई गड़बड़ी हुई है या फिर अंदर के किसी बंदे की मिलीभगत है, और अब इसी बात की जांच की जा रही है।