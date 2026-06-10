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फरार होटल मैनेजर को पुलिस ने दबोचा, होटल मालिक और मैनेजर मिश्रा का कराया आमना-सामना

Delhi Malviya Nagar hotel fire: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके हुए अग्निकांड से फैली सनसनी में होटल मालिक को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था वहीं हादसे के बाद से फरार होटल मैनेजर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी थी। फिलहाल होटल मैनेजर भी पुलिस की गिरफ्त में है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 10, 2026

Delhi hotel fire accident Lavkesh and Jay Mishra`

photo ani

Delhi fire tragedy: दिल्ली के मालवीय नगर के हौजपुरी इलाके हुए अग्निकांड के मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ कर रही है। इसी सिलसिले में फरार चल रहे होटल के मैनेजर जय मिश्रा को भी पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं, होटल के मालिक लवकेश पहले से ही पुलिस के गिरफ्त में था। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ की है।

दोनों आरोपी आमना-सामना

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने फरार मैनेजर जय मिश्रा को हिरासत में लेने के बाद बहुत देर तक पूछताछ की और बाद में दोनों आरोपी का आमना-सामना कराया। दोनों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। होटल मालिक और मैनेजर के बयान एक-दूसरे से काफी मिलते जुलते ही हैं। जिनका दस्तावेजी और तकनीकी सबूतों से मिलान किया जा रहा है।

पूछताछ में हुए नए खुलासे

पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने मिश्रा से पूछताछ की, तो उसने बताया कि होटल मालिक लवकेश बजाज के कहने पर उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के लिए अपने पर्सनल कागजात दिए थे। लेकिन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का सारा काम खुद मालिक ने ही किया था। अब इस खुलासे के बाद जांच टीमें इस बात की छानबीन कर रही हैं कि जब बिल्डिंग और होटल के असली मालिक लवकेश बजाज थे, तो एक कर्मचारी के नाम पर लाइसेंस कैसे मिल गया? पुलिस को शक है कि लाइसेंस देने के इस खेल में जरूर कोई गड़बड़ी हुई है या फिर अंदर के किसी बंदे की मिलीभगत है, और अब इसी बात की जांच की जा रही है।

35 हजार की सैलरी पर रखा मैनेजर

जांच में सामने आया कि दोनों के बयान एक-दूसरे से मिलते-जुलते ही हैं। अब पड़ताल टीम दस्तावेजी और तकनीकी सबूतों से क्रॉस चेक कर रही है। इसके साथ ही जांच में ये भी पता चला कि पिछले दस साल से मिश्रा एकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था और होटल मालिक को मैनेजर पर सबसे ज्यादा भरोसा था इसलिए सारे काम इसी पर सौप रखे थे। जय की सैलरी करीब 35,000 रुपए प्रतिमाह थी।

दो शिफ्ट में करता था काम

बता दें कि होटल की पूरी देखरेख मैनेजर मिश्रा को ही दे रखी थी। वह दो शिफ्टों में काम करता था। स्टाफ की ड्यूटी लगाने से लेकर तो रोस्टर तैयार करना, गेस्ट रिकॉर्ड की देखरेख करना। यहां तक की प्रशासनिक कामकाज भी वही संभालता था। अग्निशमन सुरक्षा, लाइसेंस दस्तावेज और कानूनी औपचारिकताओं की जिम्मेदारी भी उसी पर थी।

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Updated on:

10 Jun 2026 04:24 pm

Published on:

10 Jun 2026 03:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फरार होटल मैनेजर को पुलिस ने दबोचा, होटल मालिक और मैनेजर मिश्रा का कराया आमना-सामना

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