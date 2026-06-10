साड़ी खरीदने और बंगाल घूमने की थी तैयारी, लेकिन उससे पहले हो गई DU प्रोफेसर की हत्या

जांच में जो पता चला वो बेहद चौंका देने वाली बात है। देवोस्मिता का पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक पुश्तैनी मकान था, जिसमें यह आरोपी कपल किराए पर रहता था और हर महीने 11,500 रुपए किराया देता था। आरोपी का मकसद उस मकान को हड़पना था। लेकिन देवोस्मिता ने उनके इरादों पर पानी फैरते हुए दोनों को जून तक मकान किसी भी तरह खाली कर देने को कह दिया। यही बात आरोपियों को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद बच्चे को ढाल बनाकर मकान खाली करने की भड़ास में उन्होंने प्रोफेसर को जान से मारने की साजिश रची। इसलिए वे अपने साथ हत्या के लिए भारी ओखली-मूसल और उस्तरा लेकर आए थे। सोसाइटी के गार्ड्स को उन पर शक न हो, इसलिए वे अपने 13 साल के बेटे को भी साथ लाए ताकि लोग उन्हें एक आम परिवार समझें।