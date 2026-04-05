AAP Controversy: राघव और अरविंद केजरीवाल विवाद पर नवीन जयहिंद ने फिर दिया बयान

राघव चड्ढा के बयान पर AAP नेता नारायण दास गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से कोई आरोप लगाए गए हैं। हमारे किसी भी सांसद ने उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है। संसद में कोई हंगामा नहीं होता, वहां मुद्दों पर चर्चा होती है। हर कोई सदन में अपने विचार रखने और दूसरे सांसदों की बात सुनने जाता है। सदन में आने वाले बिलों पर बोलने का मौका उन्हें हमेशा दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव है।