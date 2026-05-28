पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया अन्नपूर्णा योजना फॉर्म, घर बैठे ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

अन्नपूर्णा योजना फॉर्म 2026 जारी (AI Image)
West Bengal Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल के तहत अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि यह योजना राज्य में पहले से चल रही लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को डायरेक्ट वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपये की सहायता राशि देने की बात कही गई है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
जानकारी के अनुसार, योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा और नामांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराया गया है।
सरकार ने घोषणा की है कि 15 से 17 जून के बीच राज्यभर में जनकल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र लाभार्थी अपने आवेदन जमा कर सकेंगे।
सरकारी योजना के अनुसार, पूरी नामांकन प्रक्रिया को लगभग 90 दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना से वंचित न रहना पड़े।
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