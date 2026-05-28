पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया अन्नपूर्णा योजना फॉर्म, घर बैठे ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

West Bengal Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल के तहत अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि यह योजना राज्य में पहले से चल रही लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।