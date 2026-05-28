PM Modi Eid Greetings: पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बकरीद की शुभकामनाएं, जानिए स्कूल-कॉलेज और दुकानों में क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

बकरीद के अवसर पर आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और देशभर में केंद्र सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे। देशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल बकरीद के अवसर पर बंद रहेंगे। सभी कॉलेज भी इस अवसर पर बंद रहेंगे। अधिकांश राज्य सरकार के कार्यालयों में भी बकरीद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राजपत्रित अवकाश होने के कारण अधिकांश राज्यों में आज बैंक भी बंद रहेंगे। शेयर मार्केट की बात करें, तो आज बकरीद के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार भी बंद रहेगा। बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग गतिविधि बंद रहेगी। पोस्ट ऑफिस और अन्य सरकारी सेवाएं भी बकरीद के अवसर पर बंद रहेंगी।