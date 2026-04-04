AAP का राघव चड्ढा पर एक्शन से पंजाब विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर? 2022 में रहे थे जीत के हीरो

AAP Political Crisis: आम आदमी पार्टी ने राज्य सभा में उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटा दिया है। चड्ढा की जगह पार्टी ने यह जिम्मेदारी अशोक मित्तल को दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी में सियासी कलह भी सामने आ गई है। पार्टी द्वारा उपनेता पद से हटाने के बाद AAP नेताओं ने राघव चड्ढा पर हमला बोल दिया। AAP नेताओं का कहना है कि संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, ना कि समोसे का।