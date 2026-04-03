राघव चड्ढा को ‘आउट’ करने वाले अशोक मित्तल कौन हैं? क्यों है केजरीवाल के करीब

अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी ने उन्हें उपनेता बनाकर संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को अधिक प्रभावी तरीके से उठाने की रणनीति अपनाई है। मित्तल ने इस बदलाव को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि आप एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां अलग-अलग नेताओं को अवसर दिया जाता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संसद में आम लोगों और राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। बता दें कि मित्तल केजरीवाल के करीबी मानें जाते है। 2024 में सीएम आवास छोड़ने के बाद मित्तल ने केजरीवाल को अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया था।