‘पीएम के खिलाफ बोलने से डर लगता है’, राघव चड्ढा के वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया

धांडा के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए चड्ढा पर कई आरोप लगाए है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सौरभ ने लिखा कि राधव भाई आपका वीडियो देखा और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो डर गया वो मर गया। इस वीडियो में सौरभ कहते हुए सुनाई दे रहे है कि हमें तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंखों में आंखें डाल कर। सौरभ ने यह भी कहा कि समोसों की बात को उठाने से ज्यादा जरूरी बड़े मुद्दों को उठाना है।