बारामती उपचुनाव: MVA में दरार! शरद पवार के बंगले पर हाई वोल्टेज बैठक, अब तक 19 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई बारामती विधानसभा सीट पर 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव ने राज्य की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। इस सीट पर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) के भीतर बढ़ता मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। जहां एक ओर कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना (UBT) द्वारा एनसीपी (सुनेत्रा पवार) की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को समर्थन देने की खबरें सामने आ रही हैं। इस खींचतान के बीच शरद पवार के मुंबई स्थित निवास स्थान 'सिल्वर ओक' पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। एनसीपी (शरद पवार) ने पहले ही कहा है कि वह अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार के सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी।