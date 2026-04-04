CG Politics: डिप्टी सीएम साव बोले- भूपेश कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो

CG Politics: बस्तर से सुरक्षाबल की वापसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो। इन्हें प्रदेश के विकास और खुशहाली से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो सुरक्षा जवान भी लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भूपेश ने अपनी सरकार में पुलिस और जवानों के हाथ बांध दिए थे। जब इनकी सरकार बनी तो नक्सलियों ने खुशी मनाई थी। आज भी इनकी मंशा बार-बार स्पष्ट हो रही है।