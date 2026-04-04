6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Politics: डिप्टी सीएम साव बोले- भूपेश कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो

CG Politics: 16,000 नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमने हर तैयारी के साथ अभियान शुरू किया था। जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनको अच्छा पुनर्वास मिले।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 04, 2026

CG Politics: डिप्टी सीएम साव बोले- भूपेश कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो

CG Politics: बस्तर से सुरक्षाबल की वापसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो। इन्हें प्रदेश के विकास और खुशहाली से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो सुरक्षा जवान भी लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भूपेश ने अपनी सरकार में पुलिस और जवानों के हाथ बांध दिए थे। जब इनकी सरकार बनी तो नक्सलियों ने खुशी मनाई थी। आज भी इनकी मंशा बार-बार स्पष्ट हो रही है।

वहीं 16,000 नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमने हर तैयारी के साथ अभियान शुरू किया था। जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनको अच्छा पुनर्वास मिले। दूसरी ओर, आम लोगों को सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। इस तैयारी का बड़ा प्रतिफल हमें मिला है। इतने कम समय में नक्सलवाद समाप्त हुआ है।

पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाए जाने और उस पर आई सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि हम बार-बार कहते रहे कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है। पश्चिम बंगाल संविधान से नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आज पश्चिम बंगाल की जनता उनसे परेशान है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंकेगी।

पेट्रोल के दाम को लेकर कहा

वैट में छूट खत्म होने से पेट्रोल के दाम बढ़ने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। हम मिलजुल कर ही इस चुनौती का सामना करेंगे। वैश्विक स्थिति ठीक होने से स्थिति में सुधार होगा। वहीं पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े मनीष कुंजाम के बड़ी डील होने पर नक्सली कमांडर ने समर्पण करने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कुंजाम का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। नक्सलियों में स्वेच्छा से सरेंडर किया है। हमारी सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सरेंडर किया है।

पूर्व सीएम के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल ने जो कहा है बिलकुल असत्य कहा है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और यहां पर जितने भी नक्सल प्रभावी प्रदेश थे उनकी समीक्षा हुई। उसमें ये पता चला की 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने सही नीयत से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती तो ऐसा नहीं होता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 04:26 pm

Published on:

04 Apr 2026 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Politics: डिप्टी सीएम साव बोले- भूपेश कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP प्रशिक्षण शिविर में बवाल: MLA इंद्र कुमार साहू के बयान से गरमाया माहौल, कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, वीडियो वायरल

BJP MLA indra kumar sahu
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में वज्रपात का तांडव, युवक की मौत, आंधी-बारिश से कई जगह गिरे पेड़, भीगा धान

CG Weather Alert
रायपुर

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा
रायपुर

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.