नई दिल्ली

एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की बहू ने कर दी हत्या, वजह जान पुलिस हैरान, हैदराबाद में जॉब करता है बेटा

Delhi Murder: दिल्ली में एक बहू ने एयरफोर्स से रिटायर्ड 62 साल के ससुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने हत्या का हैरान करने वाला खुलासा किया है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 29, 2025

Delhi Murder Daughter-in-law kills father-in-law retired from Air Force son works in Hyderabad

दिल्ली में 32 साल की बहू ने 62 साल के ससुर को मार डाला।

Delhi Murder: राष्ट्रीय राजधानी में एक बहू ने एयरफोर्स से रिटायर्ड अपने 62 साल के ससुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके पीछे की वजह सभी को हैरान कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही आरोपी महिला के पति और मृतक के बेटे का हैदराबाद ट्रांसफर हुआ है। जबकि बीते अगस्त महीने में आरोपी महिला की सास का निधन हुआ था। बेटे के हैदराबाद जाने के बाद घर में सिर्फ 62 साल के ससुर और 32 साल की बहू और 13 साल की पोती रहते थे। घटना 27 दिसंबर की है। पूरे मामले का खुलासा सोमवार को हुआ है।

दिल्ली के बिंदापुर क्षेत्र की घटना

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम इलाके के बिंदापुर क्षेत्र की घटना से पुलिस और परिजन हैरान हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम इलाके के बिंदापुर क्षेत्र स्थित मनसा राम पार्क निवासी 62 साल के नरेश कुमार एयरफोर्स से दो साल पहले ही रिटायर हुए थे। इसी साल अगस्त में नरेश कुमार की पत्नी का निधन हो गया, जबकि कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे का दिल्ली से हैदराबाद ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद घर में सिर्फ 32 साल की बहू गीता, उसकी 13 साल की बेटी और 62 साल के नरेश कुमार रहते थे।

घर की छत पर बैठे थे ससुर, तभी पहुंच गई बहू

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 27 दिसंबर को नरेश कुमार अपने घर की छत पर बैठे थे। इसी बीच पीछे से आई बहू गीता ने उनपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर-शराबा सुनकर मौके पर 13 साल की पोती पहुंची। उसने अपने दादा को घायल अवस्‍था में देखा तो शोर मचाया। बच्ची की चीखें सुनकर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्‍थानीय लोगों ने नरेश कुमार को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और पूछताछ के लिए बहू को हिरासत में लिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही नरेश कुमार ने दम तोड़ दिया।

बहू ने बताया हमले का कारण

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गीता से जब पूछा गया कि उसने अपने ससुर पर हमला क्यों किया? इसपर गीता ने बताया कि उनका ससुर अक्सर उन्हें परेशान करता था। वह हमेशा संपत्ति को लेकर उसे ताने मारता था। इसी से आजिज होकर उसने ससुर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालांकि ससुर की हत्या करना उसका इरादा नहीं था। पुलिस का कहना है कि क्राइम और फोरेंसिंक टीम को मौके पर बुलाकर जांच करवाई गई। इसके अलावा गीता को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

अवैध संबंध तो नहीं बने हत्या का कारण?

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गीता ने पूछताछ में संपत्ति बंटवारे को लेकर हमला करने की बात कही है। आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि पति के हैदराबाद जाने के बाद गीता की अक्सर अपने ससुर से कहासुनी होती थी। बहस ऐसी होती थी कि आवाजें बाहर तक आती थीं। अब पुलिस इस मामले की कई एंगल्स पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि गीता का पति हैदराबाद में जॉब करता है, जबकि नरेश कुमार की पत्नी का अगस्त में निधन हो चुका है। ऐसे में संभावना ये भी है कि नरेश कुमार की गीता पर बुरी नजर हो। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। गीता की 13 साल की बेटी ने भी सिर्फ हमले की बात कही है। फिलहाल, बिंदापुर थाने में BNS की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस विभिन्न पहलुओं पर मामले की जांच में जुटी है। ससुर की हत्या में बहू गीता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश
नई दिल्ली
Woman last video surfaces after Wife murder in Baghpat

