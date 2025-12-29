एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की बहू ने कर दी हत्या, वजह जान पुलिस हैरान, हैदराबाद में जॉब करता है बेटा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गीता ने पूछताछ में संपत्ति बंटवारे को लेकर हमला करने की बात कही है। आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि पति के हैदराबाद जाने के बाद गीता की अक्सर अपने ससुर से कहासुनी होती थी। बहस ऐसी होती थी कि आवाजें बाहर तक आती थीं। अब पुलिस इस मामले की कई एंगल्स पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि गीता का पति हैदराबाद में जॉब करता है, जबकि नरेश कुमार की पत्नी का अगस्त में निधन हो चुका है। ऐसे में संभावना ये भी है कि नरेश कुमार की गीता पर बुरी नजर हो। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। गीता की 13 साल की बेटी ने भी सिर्फ हमले की बात कही है। फिलहाल, बिंदापुर थाने में BNS की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस विभिन्न पहलुओं पर मामले की जांच में जुटी है। ससुर की हत्या में बहू गीता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।