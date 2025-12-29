पहले पत्नी की हत्या ‌फिर कर ली खुदकुशी…एनसीआर में 35 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों उठाया आत्मघाती कदम?

Noida Crime News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र से रविवार देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरस्वती कुंज कॉलोनी में रहने वाले एक दंपति के बीच शुरू हुए विवाद ने ऐसा भयानक मोड़ लिया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, एक सिक्योरिटी गार्ड ने पहले अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी उसी समय मौत हो गई और पत्नी की मौत के बाद फिर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।