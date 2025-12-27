स्कूल से लौटी दसवीं की छात्रा ने किया सुसाइड, शिक्षकों ने भरी क्लास में किया था बेइज्जत

बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने यह कदम स्कूल टीचर्स के चलते उठाया है। उनका कहना है कि स्कूल में टीचर्स ने उसकी भरी क्लास में सबके सामने बुरी तरह बेइज्जती की, जिसकी वजह से उनकी बेटी इतनी दुखी हुई कि उसने यह कदम उठाया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके तीन बच्चे हैं और तीनों उसी स्कूल में जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी परीक्षा वाले दिन गलती से स्कूल में मोबाइल फोन ले गई थी, जिस वजह से टीचर्स ने उसे बहुत गंदे तरीके से डांटा। उनका कहना था कि कि जब उन्हें स्कूल बुलाया गया और वे वहां पहुंचे, तब भी शिक्षकों ने उनकी बेटी को सबके सामने फटकारा और अपमानित किया। साथ ही उसे लापरवाह भी कहा गया। इन आरोपों के साथ पिता ने स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है और BNS धारा 108 के तहत FIR दर्ज करने की मांग भी की है।