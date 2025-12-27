27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

स्कूल से लौटी दसवीं की छात्रा ने किया सुसाइड, शिक्षकों ने भरी क्लास में किया था बेइज्जत

नोएडा में कक्षा 10 की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। पिता का आरोप है कि स्कूल में बेइज्जत किए जाने और स्कूल के टीचर्स के समझदारी नहीं दिखाने पर उनका बेटी ने ऐसा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 27, 2025

noida class 10 student suicide case due to school humiliation

प्रतीकीत्मक तस्वीर

नोएडा में एक दसवीं क्लास की स्टूडेंट की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में छात्रा को टीचरों ने पूरी क्लास के सामने डांटा और अपमानित किया गया। इस घटना के बाद वह इतनी बुरी तरह से टूट गई और परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अचानक से सामने आए इस मामले की वजह से परिवार वालों के साथ-साथ पूरा इलाका सदमे में है। मानसिक और स्कूल दबाव के चलते बच्चों की आत्महत्या मामलों में वृद्धि एक बहुत चिंताजनक विषय बन चुका है।

सहम गई थी छात्रा

स्कूल से घर लौटने के बाद छात्रा बहुत शांत हो गई थी और काफी घबराई हुई भी लग रही थी, फिर भी उसके माता-पिता को फिर भी नहीं लगा था कि वह अगले ही दिन कुछ गलत कदम उठा लेगी। लेकिन अंदर ही अंदर डर और शर्म की वजह से वह इतना टूट चुकी थी कि उसने अगले ही दिन आठवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली। घटना के बाद परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। उनके घर वालों का कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन थोड़ा संयम और समझदारी के साथ परिस्थिति संभाल लेते तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती।

छात्रा के पिता ने लगाए आरोप

बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने यह कदम स्कूल टीचर्स के चलते उठाया है। उनका कहना है कि स्कूल में टीचर्स ने उसकी भरी क्लास में सबके सामने बुरी तरह बेइज्जती की, जिसकी वजह से उनकी बेटी इतनी दुखी हुई कि उसने यह कदम उठाया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके तीन बच्चे हैं और तीनों उसी स्कूल में जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी परीक्षा वाले दिन गलती से स्कूल में मोबाइल फोन ले गई थी, जिस वजह से टीचर्स ने उसे बहुत गंदे तरीके से डांटा। उनका कहना था कि कि जब उन्हें स्कूल बुलाया गया और वे वहां पहुंचे, तब भी शिक्षकों ने उनकी बेटी को सबके सामने फटकारा और अपमानित किया। साथ ही उसे लापरवाह भी कहा गया। इन आरोपों के साथ पिता ने स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है और BNS धारा 108 के तहत FIR दर्ज करने की मांग भी की है।

स्कूल प्रशासन का जवाब

वहीं इन आरोपों को स्कूल का प्रिंसिपल ने इन आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने बताया कि छात्रा बोर्ड परीक्षा में चीटिंग करने के लिए एआई का प्रयोग कर रही थी। उसे यह करते देख परीक्षा निरीक्षक ने पकड़ लिया था। इस वजह से उन्होंने उसे थोड़ा डांटा और उसकी क्लास टीचर को इस मामले के बारे में बताया। क्लास टीचर ने इस मामले के बारे में उनसे बात की और लड़की को उनके पास ले आई। उन्होंने आगे कहा कि उस स्टूडेंट को सिर्फ परीक्षा के नियमों से अवगत कराया गया था और यह बताया गया था कि बोर्ड परीक्षा में चीटिंग करने की वजह से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है। उनका कहना है कि स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की गलत व्यवहार नहीं किया गया था।

ये भी पढ़ें

मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां
नई दिल्ली
high court decison in kuldeep sengar bail case sparks protest by victim mother and supporters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

27 Dec 2025 06:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / स्कूल से लौटी दसवीं की छात्रा ने किया सुसाइड, शिक्षकों ने भरी क्लास में किया था बेइज्जत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए शिकायतकर्ता को भेजी 217 करोड़ की पेशकश!

Sukesh
नई दिल्ली

जब तक पौरुषता न ढल जाए…मासूम से हैवानियत के आरोपी को हाईकोर्ट ने सुनाई सजा

Punjab Haryana High Court rape accused to life imprisonment
नई दिल्ली

नए साल से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, सैकड़ों गिरफ्तारी, हथियार-ड्रग्स का जखीरा बरामद

राष्ट्रीय

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा आधा मीटर कपड़ा, CMO समेत छह पर गिरी गाज

Opertation
नई दिल्ली

पत्नी ने नहीं दिए सिगरेट के लिए पैसे तो ले ली उसकी जान, फिर किया कुछ ऐसा…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.