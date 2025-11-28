युवक ने बुलाई कॉलगर्ल, चुकाने पड़े 2 लाख 30 हजार 800 रुपये, गूगल से निकाला था मोबाइल नंबर

फरीदाबाद में साइबर क्राइम का शिकार हुआ युवक। (Photo: AI)
Cyber Crime: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र फरीदाबाद में एक युवक को कॉलगर्ल से संपर्क करना इतना महंगा पड़ा कि उसकी सालों की कमाई एक झटके में चली गई। युवक का कहना है कि होटल पहुंचने के बाद उसके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर पहले होटल का बिल, पुलिस का खर्च, सर्विस फीस का बिल देने के लिए कहा गया। इस दौरान वह लड़की व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे जुड़ी रही। जब युवक ने अपने दो दोस्तों की मदद से यह सारे खर्च दे दिए तो वह नंबर बंद हो गया। इसके बाद उसे अपने साथ ठगी का अहसास हुआ। युवक फरीदाबाद सेक्टर-3 थानाक्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि वह 19 नवंबर को एस्कॉर्ट सर्विस के लिए कॉलगर्ल का नंबर गूगल पर खोज रहा था। इस दौरान उसे एक नंबर मिला। उस नंबर पर पीड़ित ने व्हाट्सएप चैट की। इस दौरान उसे व्हाट्सएप पर चैट करने वाले ने दूसरा नंबर दिया और बताया कि वही लड़की उसके लिए एस्कॉर्ट सर्विस की व्यवस्था करेगी। पीड़ित ने बताया कि 22 नवंबर को उसने व्हाट्सएप चैट से मिले नंबर पर कॉल की। इस दौरान कॉल पर मौजूद लड़की ने उसे उसे ओल्ड फरीदाबाद चौक स्थित एक होटल में बुलाया और एक और नया नंबर भेजा।
होटल पहुंचकर पीड़ित ने संबंधित नंबर पर फिर फोन किया। यह कॉल एक दूसरी लड़की ने रिसीव की। उसने ‘पहले चार्ज’ देने की बात कहते हुए सर्विस फीस, होटल एंट्री, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी और अन्य शुल्क के नाम पर रकम मांगी। पीड़ित का कहना है कि उसने मांगी गई रकम अपने दोस्तों आयुष्य सैनी और स्वप्निल चौधरी के जरिए यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और एसबीआई के खातों में जमा कराई। इसके बाद कॉल पर मौजूद लड़की ने फोन काट दिया और वह नंबर भी बंद हो गया। काफी देर तक होटल के बाहर इंतजार करने के बाद उसे अपने साथ ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने सभी मदों में करीब 2 लाख 30 हजार 800 रुपये दिए हैं।
ठगी की शिकायत के बाद बल्लभगढ़ शहर थाना पुलिस ने नवलू कॉलोनी और रेलवे रोड के आसपास चल रहे होटलों में सर्च अभियान चलाया। करीब 3 घंटे की कार्रवाई में 40 से 45 होटलों में छापेमारी की गई। इस दौरान होटलों के रिकॉर्ड चेक किए गए। पुलिस ने रजिस्टर से लेकर सभी कमरों की गहन जांच की और कई लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि पुलिस को किसी भी होटल से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद थाना प्रभारी ने साफ चेतावनी दी कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी को कमरा दिया गया तो होटल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब ठगों के बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की भी जांच कर रही है।
