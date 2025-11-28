युवक ने बुलाई कॉलगर्ल, चुकाने पड़े 2 लाख 30 हजार 800 रुपये, गूगल से निकाला था मोबाइल नंबर

होटल पहुंचकर पीड़ित ने संबंधित नंबर पर फिर फोन किया। यह कॉल एक दूसरी लड़की ने रिसीव की। उसने ‘पहले चार्ज’ देने की बात कहते हुए सर्विस फीस, होटल एंट्री, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी और अन्य शुल्क के नाम पर रकम मांगी। पीड़ित का कहना है कि उसने मांगी गई रकम अपने दोस्तों आयुष्य सैनी और स्वप्निल चौधरी के जरिए यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और एसबीआई के खातों में जमा कराई। इसके बाद कॉल पर मौजूद लड़की ने फोन काट दिया और वह नंबर भी बंद हो गया। काफी देर तक होटल के बाहर इंतजार करने के बाद उसे अपने साथ ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने सभी मदों में करीब 2 लाख 30 हजार 800 रुपये दिए हैं।