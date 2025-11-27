लिव इन पार्टनर के साथ पी शराब, फिर जागी हैवानियत…सुबह कार में मृत मिली महिला तो मचा हड़कंप

दिल्ली में लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाला गिरफ्तार।
Crime: राष्ट्रीय राजधानी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 35 साल के युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ पहले शराब पी। बाद में उसे बिस्तर पर पटका और कोहनी से उसके गले पर प्रेशर बना दिया। इस प्रेशर को महिला झेल नहीं पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिव इन पार्टनर की मौत के बाद भी उस युवक का वहशीपन खत्म नहीं हुआ। उसने अपने दो साथियों को फोन कर मौके पर बुलाया और लिव इन पार्टनर के शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसके बुलाने पर एक महिला और पुरुष मित्र आए। उन्होंने ही मृत महिला का शव कार तक पहुंचाया।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक अपनी लिव इन पार्टनर के शव को कार में डालने के बाद ठिकाने लगाने की ताक में था, लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया, जब ज्यादा शराब पीने की वजह से वह कार 100 मीटर से ज्यादा नहीं चला सका। इसके बाद वह वापस अपने घर आया और फिर से शराब पीने के बाद सो गया। सुबह जब पड़ोसी जागे तो उन्होंने उसकी कार घर से 100 मीटर दूर खड़ी देखी। जब लोगों ने कार के पास जाकर देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा था। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कार में डेडबॉडी मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को सोते समय ही दबोच लिया।
घटना दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला की है। पुलिस के अनुसार, 35 साल का वीरेंद्र अपनी 44 साल की लिव इन पार्टनर के साथ तीन मंजिला घर में रहता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी वीरेंद्र ने बताया कि उसकी लिव इन पार्टनर पहले पालम इलाके में रहती थी। उससे संपर्क होने के बाद महिला ने अपना पालम वाला घर बेच दिया और वीरेंद्र के साथ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में तीन मंजिला घर खरीद लिया। यह मकान महिला ने वीरेंद्र के नाम पर ही खरीदा था। इसके बाद भी महिला के पास करीब 21 लाख रुपये बचे थे, जो वीरेंद्र के खाते में जमा थे। बुधवार को यही पैसे महिला की हत्या का कारण बन गए।
वीरेंद्र ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 25 और 26 नवंबर की रात वह और उसकी लिव इन पार्टनर घर में शराब पी रहे थे। इसी दौरान महिला ने वीरेंद्र से 21 लाख रुपये को लेकर बहस शुरू कर दी। शराब के नशे में धुत वीरेंद्र ने बहस के दौरान अपना आपा खो दिया और लिव इन पार्टनर को बिस्तर पर दे पटका। इसके बाद उसने अपनी कोहनी से उसके गले पर प्रेशर बना दिया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। यह देख वीरेंद्र की हालत खराब हो गई। आनन-फानन में उसने अपने दो दोस्तों को घर बुलाया और महिला के शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम करने लगा।
वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्तों ने महिला का शव कार तक पहुंचाने में उसकी मदद की। दोस्तों में एक महिला और एक पुरुष था। शव को कार तक पहुंचाने के बाद वह दोनों चले गए। इसके बाद वीरेंद्र कार चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा नशा होने के चलते वह मात्र 100 मीटर ही कार चला पाया। इसके बाद वह डेडबॉडी को कार में ही छोड़कर वापस घर लौटा और दोबारा शराब पीने लगा। इस दौरान वह वहीं पर सो गया। सुबह करीब नौ बजे जब पुलिस ने उसे जगाया तो उसकी नींद खुली। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। साथ ही उन दोनों साथियों की तलाश जारी है, जिन्होंने महिला का शव कार तक पहुंचाने में वीरेंद्र की मदद की।
