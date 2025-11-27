लिव इन पार्टनर के साथ पी शराब, फिर जागी हैवानियत…सुबह कार में मृत मिली महिला तो मचा हड़कंप

वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्तों ने महिला का शव कार तक पहुंचाने में उसकी मदद की। दोस्तों में एक महिला और एक पुरुष था। शव को कार तक पहुंचाने के बाद वह दोनों चले गए। इसके बाद वीरेंद्र कार चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा नशा होने के चलते वह मात्र 100 मीटर ही कार चला पाया। इसके बाद वह डेडबॉडी को कार में ही छोड़कर वापस घर लौटा और दोबारा शराब पीने लगा। इस दौरान वह वहीं पर सो गया। सुबह करीब नौ बजे जब पुलिस ने उसे जगाया तो उसकी नींद खुली। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। साथ ही उन दोनों साथियों की तलाश जारी है, जिन्होंने महिला का शव कार तक पहुंचाने में वीरेंद्र की मदद की।