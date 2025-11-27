Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

लिव इन पार्टनर के साथ पी शराब, फिर जागी हैवानियत…सुबह कार में मृत मिली महिला तो मचा हड़कंप

Crime: दिल्ली में एक 35 साल के युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ शराब पी। बाद में उसकी हत्या कर शव कार में डाला और फिर खुद घर में आकर सो गया। सुबह पुलिस ने उसे मौके से ही दबोच लिया।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 27, 2025

Crime live-in partner murder in Delhi Accused arrested

दिल्ली में लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाला गिरफ्तार।

Crime: राष्ट्रीय राजधानी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 35 साल के युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ पहले शराब पी। बाद में उसे बिस्तर पर पटका और कोहनी से उसके गले पर प्रेशर बना दिया। इस प्रेशर को महिला झेल नहीं पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिव इन पार्टनर की मौत के बाद भी उस युवक का वहशीपन खत्म नहीं हुआ। उसने अपने दो साथियों को फोन कर मौके पर बुलाया और लिव इन पार्टनर के शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसके बुलाने पर एक महिला और पुरुष मित्र आए। उन्होंने ही मृत महिला का शव कार तक पहुंचाया।

लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद कार में डाला शव

दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक अपनी लिव इन पार्टनर के शव को कार में डालने के बाद ठिकाने लगाने की ताक में था, लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया, जब ज्यादा शराब पीने की वजह से वह कार 100 मीटर से ज्यादा नहीं चला सका। इसके बाद वह वापस अपने घर आया और फिर से शराब पीने के बाद सो गया। सुबह जब पड़ोसी जागे तो उन्होंने उसकी कार घर से 100 मीटर दूर खड़ी देखी। जब लोगों ने कार के पास जाकर देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा था। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कार में डेडबॉडी मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को सोते समय ही दबोच लिया।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला की घटना

घटना दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला की है। पुलिस के अनुसार, 35 साल का वीरेंद्र अपनी 44 साल की लिव इन पार्टनर के साथ तीन मंजिला घर में रहता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी वीरेंद्र ने बताया कि उसकी लिव इन पार्टनर पहले पालम इलाके में रहती थी। उससे संपर्क होने के बाद महिला ने अपना पालम वाला घर बेच दिया और वीरेंद्र के साथ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में तीन मंजिला घर खरीद लिया। यह मकान महिला ने वीरेंद्र के नाम पर ही खरीदा था। इसके बाद भी महिला के पास करीब 21 लाख रुपये बचे थे, जो वीरेंद्र के खाते में जमा थे। बुधवार को यही पैसे महिला की हत्या का कारण बन गए।

बिस्तर पर पटका और कोहनी से दबाया गला

वीरेंद्र ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 25 और 26 नवंबर की रात वह और उसकी लिव इन पार्टनर घर में शराब पी रहे थे। इसी दौरान महिला ने वीरेंद्र से 21 लाख रुपये को लेकर बहस शुरू कर दी। शराब के नशे में धुत वीरेंद्र ने बहस के दौरान अपना आपा खो दिया और लिव इन पार्टनर को बिस्तर पर दे पटका। इसके बाद उसने अपनी कोहनी से उसके गले पर प्रेशर बना दिया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। यह देख वीरेंद्र की हालत खराब हो गई। आनन-फानन में उसने अपने दो दोस्तों को घर बुलाया और महिला के शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम करने लगा।

घर में सोते समय ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्तों ने महिला का शव कार तक पहुंचाने में उसकी मदद की। दोस्तों में एक महिला और एक पुरुष था। शव को कार तक पहुंचाने के बाद वह दोनों चले गए। इसके बाद वीरेंद्र कार चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा नशा होने के चलते वह मात्र 100 मीटर ही कार चला पाया। इसके बाद वह डेडबॉडी को कार में ही छोड़कर वापस घर लौटा और दोबारा शराब पीने लगा। इस दौरान वह वहीं पर सो गया। सुबह करीब नौ बजे जब पुलिस ने उसे जगाया तो उसकी नींद खुली। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। साथ ही उन दोनों साथियों की तलाश जारी है, जिन्होंने महिला का शव कार तक पहुंचाने में वीरेंद्र की मदद की।

ये भी पढ़ें

गर्लफ्रेंड नहीं डॉ. मुजम्मिल शकील की पत्नी निकली शाहीन शाहिद…लाल किला ब्लास्ट में बड़ा खुलासा
नई दिल्ली
Shaheen Shahid wife of Dr Muzammil Shakeel big clue in Red Fort blast case Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

murder news

Published on:

27 Nov 2025 06:41 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / लिव इन पार्टनर के साथ पी शराब, फिर जागी हैवानियत…सुबह कार में मृत मिली महिला तो मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेक्स टॉय को लेकर विवाद पर भड़का हाईकोर्ट, असिस्टेंट कमिश्नर को अब सैलरी से भरना होगा जुर्माना

Delhi High Court order Rs 50,000 fine on customs Assistant Commissioner on sex toys import Case controversy
नई दिल्ली

गर्लफ्रेंड नहीं डॉ. मुजम्मिल शकील की पत्नी निकली शाहीन शाहिद…लाल किला ब्लास्ट में बड़ा खुलासा

Shaheen Shahid wife of Dr Muzammil Shakeel big clue in Red Fort blast case Delhi
नई दिल्ली

मौसम अलर्ट; तबाही मचाएगा चक्रवात ‘सैन्यार’! इन राज्यों में भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD की लेटेस्ट भविष्यवाणी

cyclone sanyar heavy rain weather alert india imd cold wave warning Latest update
नई दिल्ली

दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

CM Rekha Gupta Statement delhi mcd bypoll aap lg controversy new voting theme song Launch in Delhi politics
नई दिल्ली

राष्ट्रीय लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में बड़ा एक्‍शन, जिला खेल अधिकारी और नर्सरी निलंबित

National level basketball player death Big action District Sports Officer and Nursery suspended in Rohtak Haryana
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.