गर्लफ्रेंड नहीं डॉ. मुजम्मिल शकील की पत्नी निकली शाहीन शाहिद…लाल किला ब्लास्ट में बड़ा खुलासा

जांच एजेंसियों के सामने दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी के इस खुलासे से जहां सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं, वहीं डॉ. शाहीन द्वारा जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के इस मॉड्यूल को दिए गए बड़े पैमाने पर फंड के कारण भी स्पष्ट हो रहे हैं। TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुजम्मिल ने पूछताछ में दावा किया कि सितंबर 2023 में अल-फलाह विश्वविद्यालय के निकट एक मस्जिद में शरिया कानून के तहत शाहीन के साथ उसका निकाह हुआ था, जिसमें मेहर की राशि 5,000 से 6,000 रुपये निर्धारित की गई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शाहीन ने साल 2023 और 2024 के दौरान मुजम्मिल और उमर को हथियारों के साथ कार खरीदने के लिए कुल 27 से 28 लाख रुपये उपलब्ध कराए थे।