कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक की बहू सुसाइड केस में मोड़, दीप्ति चौरसिया के भाई ने किया नया दावा

दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने ANI से बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दीप्ति को उसका पति हरप्रीत चौरसिया और सास शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने बताया कि हरप्रीत के कई अफेयर थे और इसके चलते दीप्ति कई महीने तक मायके में भी रही थी, लेकिन बाद में उनकी सास फिर से दीप्ति को वापस अपने सा‌थ ले गई थी। ऋषभ का कहना है कि दीप्ति अक्सर फोन पर कहती थी कि उसके साथ मारपीट और मानसिक अत्याचार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि दीप्ति की हत्या हुई है या उसने खुद आत्महत्या की है, लेकिन उन्हें न्याय चाहिए।