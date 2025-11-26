Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक की बहू सुसाइड केस में मोड़, दीप्ति चौरसिया के भाई ने किया नया दावा

Deepti Suicide Case: कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति सुसाइड केस में मृतका के भाई ने नया दावा किया है। दीप्ति के भाई ऋषभ का कहना है कि बहन अक्सर फोन पर कहती थी कि उसके साथ मारपीट और मानसिक अत्याचार किया जाता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Nov 26, 2025

Kamla Pasand owner daughter in law deepti suicide case new twist deepti brother statement

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति सुसाइड केस।

Deepti Suicide Case: दिल्ली में सामने आए दीप्ति के हाई-प्रोफाइल आत्महत्या केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। कमला पसंद पान मसाला कंपनी से जुड़े इस मामले में जैसे-जैसे बयान और जानकारी सामने आ रही है, मामला और पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ सुसाइड नोट किसी पर आरोप नहीं लगाता, वहीं दूसरी ओर पीड़िता के भाई ने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मृतका के भाई के दावे ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

दीप्ति के भाई ने हरप्रीत पर लगाए आरोप

दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने ANI से बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दीप्ति को उसका पति हरप्रीत चौरसिया और सास शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उन्होंने बताया कि हरप्रीत के कई अफेयर थे और इसके चलते दीप्ति कई महीने तक मायके में भी रही थी, लेकिन बाद में उनकी सास फिर से दीप्ति को वापस अपने सा‌थ ले गई थी। ऋषभ का कहना है कि दीप्ति अक्सर फोन पर कहती थी कि उसके साथ मारपीट और मानसिक अत्याचार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि दीप्ति की हत्या हुई है या उसने खुद आत्महत्या की है, लेकिन उन्हें न्याय चाहिए।

चौरसिया परिवार के वकील का बयान

कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक के परिवार की ओर से वकील राजेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और इससे दोनों परिवारों को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने बताया कि दीप्ति का अंतिम संस्कार दोनों परिवार मिलकर करेंगे, ताकि उन्हें सम्मान दिया जा सके। वकील ने मीडिया में चल रही खबरों को गलत बताया और कहा कि सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि दीप्ति ने आत्महत्या क्यों की? परिवार पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है और मामले की जांच जारी है।

अब जानिए पूरा मामला क्या है?

कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। उनका शव घर में पंखे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट और एक डायरी मिली है। सुसाइड नोट में उन्होंने किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन डायरी में उन्होंने अपने पति हरप्रीत चौरसिया के साथ चल रहे विवाद और रिश्तों में कड़वाहट का जिक्र किया है।

दीप्ति ने सुसाइड नोट में क्या लिखा?

दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा "अगर रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं है तो जीने का क्या मतलब?" मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीप्ति और उनके पति काफी समय से अलग रह रहे थे। उनका एक 14 साल का बेटा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दीप्ति के पति हरप्रीत के दूसरी शादी की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही तय होगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है।

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Updated on:

26 Nov 2025 04:18 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:15 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक की बहू सुसाइड केस में मोड़, दीप्ति चौरसिया के भाई ने किया नया दावा

