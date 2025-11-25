सास ने थिनर दिया, पति ने डालकर लगा दी आग…चार्जशीट में खुली निक्की हत्याकांड की खौफनाक कहानी

Nikki Bhati Murder Case: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीते 21 अगस्त को आग से बुरी तरह झुलसी निक्की भाटी को परिजन फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने 80 प्रतिशत झुलसने के चलते इलाज से हाथ खड़े किए तो परिजनों ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का रुख किया। सफदरजंग अस्पताल में निक्की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि घर में गैस सिलेंडर के विस्फोट से निक्की झुलस गई। यही बात निक्की ने भी मौत से पहले अपने बयान में कही, लेकिन कहानी में खतरनाक मोड़ तब आया, जब पुलिस को जांच के दौरान निक्की की ससुराल में गैस सिलेंडर विस्फोट से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले।