नई दिल्ली

पहले बाल फिर कलम कर दिया सिर और हाथ-पैर…10 साल की लड़की से दरिंदगी

Girl Brutal Murder: दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के किनारे एक 10 साल की लड़की का क्षत-विक्षत शव मिला है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने तंत्र किया से जुड़ा मामला बता रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 23, 2025

Girl brutal murder on Kundli Manesar Palwal Expressway in Gurugram Delhi Crime

गुरुग्राम में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या। (प्रतीकात्मक फोटो)

Girl Brutal Murder: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर एक 10 साल की लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। पुलिस के अनुसार, मौके पर लड़की का कटा सिर, बाल और हाथ-पैर मिले हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिस तरह मानव अंगों को बिखराया गया है, उसे देखकर यह किसी तांत्रिक का काम लगता है। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे। उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एक्सप्रेसवे किनारे शव मिलने से सनसनी

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा के गुरुग्राम जिला स्थित कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के पास एक लड़की के कटे हुए अंग पड़े हैं। इस सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि केएमपी के किनारे एक लगभग 10 साल की लड़की के कटे बाल, चोटी, सिर और हाथ-पैर पड़े मिले हैं। इन सभी मानव अंगों पर खून ऊपर से डाला गया है। ऐसे में यह किसी तंत्र क्रिया का हिस्सा लगता है।

तेज धार हथियार से काटे गए अंग

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि घटनास्‍थल पर मिले संकेत बता रहे हैं कि बच्ची की उम्र लगभग 10 साल है। मौके पर मिले साक्ष्यों को देखकर लगता है कि बच्ची की हत्या किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो सकती है। बच्ची की हत्या किसी तेजधार हथियार से लगभग तीन से चार दिन पहले की गई है। बहरहाल, पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके के बारे में पता चल सकेगा।

आसपास के थानों में अलर्ट जारी

इसके साथ ही पुलिस ने सभी आसपास के थानों में अलर्ट भेजा है। इसमें देखा जा रहा है कि क्या किसी थाने में हाल-फिलहाल में कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है। इसके अलावा इस मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस तकनीकी टीम की भी मदद ले रही है। ताकि बच्ची की पहचान और हत्यारोपी का सुराग मिल सके। इसके लिए गुरुग्राम के बिलासपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

दरिंदगी के बाद हत्या की आशंका

घटनास्‍थल पर मौजूद आसपास के लोगों ने आशंका जताते हुए कहा कि संभवतः बच्ची के साथ दरिंदगी भी की गई हो और इसके बाद इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया गया हो। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। जिस तरह से बच्ची के अंग कटे पड़े मिले हैं, उससे तांत्रिक क्रिया की संभावना ज्यादा है। दूसरी ओर लोगों में चर्चा ये भी है कि हत्या का ये तरीका पुलिस जांच को भटकाने की साजिश भी हो सकती है।

Published on:

23 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / पहले बाल फिर कलम कर दिया सिर और हाथ-पैर…10 साल की लड़की से दरिंदगी

