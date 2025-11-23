पहले बाल फिर कलम कर दिया सिर और हाथ-पैर…10 साल की लड़की से दरिंदगी

घटनास्‍थल पर मौजूद आसपास के लोगों ने आशंका जताते हुए कहा कि संभवतः बच्ची के साथ दरिंदगी भी की गई हो और इसके बाद इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया गया हो। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। जिस तरह से बच्ची के अंग कटे पड़े मिले हैं, उससे तांत्रिक क्रिया की संभावना ज्यादा है। दूसरी ओर लोगों में चर्चा ये भी है कि हत्या का ये तरीका पुलिस जांच को भटकाने की साजिश भी हो सकती है।