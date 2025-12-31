आतंकियों और गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा! दिल्ली में 16 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का ऐलान

गौरतलब है कि दिसंबर के पहले ही हफ्ते में हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में हाईकोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर सैद्धांतिक सहमति दी। राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स के सातवें फ्लोर पर 16 नए कोर्टरूम बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही, पहले से मौजूद 34 डिजिटल कोर्टरूम को भी संशोधित किया जाएगा। जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता में हुई 9 दिसंबर की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई, और PWD को कोर्ट निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। अब कोशिश की जा रही है कि ये कोर्ट तीन महीने के भीतर तैयार हो जाएं।